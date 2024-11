E’ ai domiciliari, ma tormenta la ex . Arrestato un 36enne per stalking

Ancora un brutto caso di violenza, di persecuzione nei confronti della ex fidanza, fortunatamente bloccata dall’intervento delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, a Marlia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano, insieme a quelli della compagnia di Lucca, hanno arrestato un 36enne, residente a Capannori, pregiudicato, in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Nuoro. L’uomo, già agli arresti domiciliari per presunti atti persecutori commessi nei confronti dell’ex fidanzata, nel pomeriggio dello scorso 24 ottobre, sfruttando un permesso di un’ora che gli era stato dato per svolgere alcune faccende necessarie, si è recato a Lucca presso la sede di lavoro dell’ex fidanzata e si appostava nei pressi dell’ingresso dello stabile, con il chiaro intento di farsi vedere per di intimidirla e minacciarla, nuovamente. Un gesto di prevaricazione che colpisce nell’intimo proprio in uno dei luoghi dove la donna si sarebbe dovuta sentire al sicuro, nel suo posto di lavoro. Dopo circa 20 minuti, scoraggiato dalla presenza di alcune colleghe di lavoro che lo avevano notato, il 36enne si è allontanato per rientrare all’interno della sua abitazione.

Considerato il ritardo accumulato, ha cercato di giustificarsi con l’operatore della centrale operativa dei Carabinieri di Lucca, riferendo di avere fatto tardi, perché uno sconosciuto gli aveva occupato il posto auto. I successivi accertamenti svolti dai Militari dell’Arma, hanno consentito, attraverso l’acquisizione di diverse testimonianze e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, di ricostruire dettagliatamente l’accaduto e di segnalarlo all’Autorità Giudiziaria che emetteva il provvedimento.

Giovedì pomeriggio, quando i Carabinieri si sono presentati presso la sua abitazione per eseguire la misura cautelare, il 36enne ha dato totalmente in escandescenze e ha aggredito i militari spintonandoli, col chiaro intento di evitare l’arresto. Dopo averlo riportato alla calma, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

ia.na.