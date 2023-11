E a Porcari il “Carnovale“ va verso un record storico. Inizio con grande anticipo: addirittura il 14 gennaio

Un record storico, o comunque poco ci manca. Pasqua 2024 anticipata a fine marzo, Carnevali in anticipo. Quello di Porcari partirà addirittura domenica 14 gennaio, appena una settimana dopo l’Epifania. Sarà una specie di ideale prolungamento delle festività natalizie.

La novità del 2024 sarà quella di un corso mascherato in più. Quindi cinque anziché quattro come negli anni precedenti. Ecco spiegata l’esigenza di partire il 14 gennaio. Gli altri corsi sono previsti il 21, il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio. Per tradizione, il Carnovale del paese famoso per la Torretta, non va mai oltre le Ceneri (in altri luoghi invece si supera questa soglia senza problemi) e quindi, considerando che martedì “grasso“ sarà il 13 febbraio, con la Quaresima che scatterà nel giorno di San Valentino, non c’era altra scelta. Probabilmente mai nelle quasi 50 edizioni, si era partiti con carri e coriandoli così in anticipo. Un fatto per certi versi storico.

Il Carnovale porcarese, un tempo curato dalla Parrocchia, da alcune stagioni organizzato dall’associazione Happy Porcari, è dedicato ai bambini, in concorrenza nella Piana solo con quello di Orentano, paese che si trova a due chilometri da Altopascio, ma in provincia di Pisa. Tutto il programma sarà calibrato per i più piccoli e per le loro famiglie. Molto apprezzato, ha sempre fatto registrare numeri da tutto esaurito e si concentra soprattutto in piazza Orsi, dove ha sede il Municipio. Verrà allestito il palco per le animazioni, davanti al palazzo comunale.

Altro aspetto interessante, quello della lotteria. Tra poche settimane i cittadini troveranno i biglietti nei negozi del paese. Estrazione a fine manifestazione, con cena finale di ringraziamento. Nelle precedenti edizioni i più fortunati si sono portati a casa come primo premio una vettura, ma anche viaggi, smartphone, biciclette e molto altro.

Massimo Stefanini