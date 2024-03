Duemila visitatori per il Fai “Grazie a chi ci ha aiutato“

Oltre 2mila visitatori per le giornate del Fai di primavera 2024, più di 50 apprendisti ciceroni e una grande voglia, non quantificabile con i numeri, di riscoprire i tesori del proprio territorio. Un successo ascrivibile alla Delegazione Fai di Lucca che ha gestito alla perfezione i 5 siti tra Lucca e Bagni di Lucca e due concerti. “Sono state giornate impegnative, che hanno richiesto mesi di preparazione ma alla fine il risultato è stato gratificante – dichiara la capofila del Fai di Lucca, Lucilla Benvenuti –. Duemila visitatori in due giorni hanno potuto ascoltare la storia di ogni luogo raccontato dagli allievi delle scuole superiori, gli Apprendisti Ciceroni, che sono stati più di 50 provenienti dalle scuole della lucchesia. I ragazzi sono stati ben preparati dai docenti che hanno aderito al progetto che il Fai da anni ha intrapreso per coinvolgere le scuole nel raccontare l’arte“.

La delegazione di Lucca e provincia ringrazia per la Pieve di San Giorgio Brancoli l’associazione Simone Carli, il parroco don Renzo Fontana e tutti i paesani che si sono prodigati per la riuscita dell’evento. “Il nostro speciale grazie anche a tutte le scuole che hanno partecipato,i docenti e i dirigenti scolastici che hanno collaborato con il FAI per coinvolgere i ragazzi in questa bella e costruttiva esperienza. E non posso dimenticare i musicisti, Meme Lucarelli, chitarrista, che si è esibito nella chiesa di Santa Caterina, e gli alunni del Conservatorio Boccherini della classe di musica da camera del Prof.Vassalle, erano nella suggestiva Pieve di S.Giorgio a Brancoli“.

E’ stato un grande lavoro di squadra con i volontari che affiancano la delegazione per collaborare alla raccolta fondi e i delegati. “Un grazie anche al sindaco Mario Pardini e all’assessore Mia Pisano – sottolinea Lucilla Benvenuti –, al sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e alle consigliere che ci affiancano come volontarie del FAI e a tutti i volontari FAI della zona. In più alla Croce Rossa, ai Carabinieri in congedo. La RAI 3 Toscana con il bel servizio sulla Pieve di S.Giorgio a Brancoli del giornalista Francesco Tei. E sempre a Bagni di Lucca i proprietarri delle aziende di presepi Luca Marchi dell’Euromarchi e Simone Fiori dell’antica azienda Barsanti di presepi“. “La cultura è il nostro valore che ci distingue come nazione col resto del mondo“. E qui piccola nota amara. Molti visitatori all’ingresso (libero ma con contributo spontaneo) hanno dato prova di generosità per sostenere il restauro e la fruizione dei nostri monumenti. Purtroppo non tutti, un messaggio che deve ancora decollare.

Laura Sartini