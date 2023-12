Due pitbull pericolosi in paese. I cani verranno allontanati

Tiene ancora banco la vicenda dei due pitbull che di recente avevano nuovamente aggredito per strada una signora e il suo cagnolino, dopo l’uccisione di un cane di piccola taglia avvenuta lo scorso anno. Gli abitanti allarmati avevano denunciano che i due cani girano spesso per il paese incustoditi, terrorizzando i passanti, dando vita anche ad una raccolta di firme. Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti (foto), investito della questione, aveva immediatamente informato della situazione Prefetto e Questore, segnalando l’urgenza di prendere provvedimenti. Oggi la vicenda sembra avviata ad una soluzione: nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Andreuccetti ha incontrato in Comune una delegazione di residenti di Diecimo, alla presenza del comandante della Polizia municipale e del consigliere comunale Yamila Bertieri.

Dall’incontro con il primo cittadino sono scaturite informazioni riguardo, soprattutto, modi e tempi concordati per la risoluzione del caso, che dovrebbe comportare, in primis, l’allontanamento dei due cani pericolosi da Diecimo, in accordo con i proprietari. Soddisfatti i cittadini.

"Sappiamo bene che ogni ordinanza deve essere emanata con basi adeguate e presupposti giuridici solidi -commentano -, ma, per troppo tempo abbiamo vissuto con l’ansia di rivivere nuove aggressioni da parti di questi cani incustoditi. I residenti di Diecimo vogliono ringraziare il sindaco, il comandante della polizia municipale, ma, anche il consigliere Yamila Bertieri che essendo pure lei una cittadina di Diecimo, preoccupata per la situazione, si è resa subito disponibile a sostenerli per trovare con tutti loro una soluzione".

Marco Nicoli