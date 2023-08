Due opzioni per la “Cittadella dello studente” a Lucca

Mission più volte dichiarata dal direttore Mazzoli, lo studentato. Una sorta di cittadella dello studente, punto di riferimento essenziale per i tanti studenti provenienti dall’estero o per quelli italiani ma lontani da casa. Ora il progetto prende forma. “Stiamo partecipando a un bando per intercettare i finanziamenti del Pnrr – annuncia – . Ci serviranno per adeguare la casa dello studente. Abbiamo individuato due possibili opzioni in città, vicino alla sede del Conservatorio. E’ un passaggio importante perchè il futuro è sempre più internazionale, e sono sempre di più gli studenti stranieri o anche di altre città italiane che scelgono il nostro Conservatorio. Il Boccherini ad oggi accoglie complessivamente circa 500 allievi. Lo stabile è grande ma in realtà, per il numero di richieste, gli spazi non bastano mai“.