Due mostre e una medaglia a Vincenzo Lunardi: Lucca celebra il suo eroe aeronauta

Anche la Fondazione Antica Zecca di Lucca si unisce alle celebrazioni in occasione dei cento anni dell’Aeronautica Militare con una doppia mostra che celebra gli eroi e i pionieri lucchesi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del volo umano.

Per più di un mese, da venerdì fino a domenica 8 ottobre, il piano inferiore della Casermetta di San Donato farà da cornice a “Un volo lungo un secolo“ e a “Vincenzo Lunardi aeronauta“, le due esposizioni che valorizzano e diffondono un’importante fetta della storia lucchese e il ruolo che il nostro territorio, assieme ai suoi eroi locali, ha avuto nello sviluppo del mondo del volo. Parte dell’esposizione sarà dedicata al lucchese Vincenzo Lunardi a cui è dedicata anche la medaglia celebrativa dell’evento, coniata appositamente dalla Fondazione Antica Zecca, che sul fronte raffigura il mezzobusto dell’aeronauta, affiancato dal pallone aerostatico, mentre sul retro porta l’incisione dello stemma del Comune di Lucca.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, venerdì dalle 17, la medaglia verrà consegnata dall’amministrazione comunale alle autorità ospiti della grande manifestazione dedicata all’aeronautica, alla sede della Cavallerizza. Le iniziative sono state presentate ieri da Alessandro Colombini, presidente della Fondazione Antica Zecca (presente insieme al vicepresidente Roberto Orlandi ed ai membri del Consiglio di Amministrazione Franco Mungai e Luca Castelli), da Mia Pisano, assessore alla Cultura, Raffaele Domenici, vicepresidente Fondazione Crl, Cesare Rocchi, contitolare dell’Oleificio R.M., Angelo Frati, direttore del Museo del Castagno e del Museo Catalani, e da Roberto Ganganelli, ideatore e curatore delle mostre.

“Un volo lungo un secolo“ racconta la storia del volo a motore in Italia e dell’Aeronautica Militare attraverso più di 150 opere originali del maestro Luciano Zanelli, uno dei medaglisti italiani più originali degli ultimi decenni. Esposte numerose coniazioni dedicate a Comandi, Enti e Reparti di volo dell’Aeronautica Militare e medaglie celebrative di grandi imprese. Ancora, bozzetti, grafiche e cartoline, fusioni in bronzo, modelli d’arte per crest e medaglie e il modello originale della moneta da 200 lire con cui l’Italia, nel 1993, celebrò i 70 anni dell’Aeronautica Militare.

La seconda mostra, “Vincenzo Lunardi aeronauta. Pionieri ed eroi lucchesi nella storia del volo“ porterà invece l’attenzione sullo scienziato del Secolo dei Lumi che, partendo dalla Toscana, effettuò in Gran Bretagna nel 1784 la prima ascensione della storia con un pallone a idrogeno. Le mostre (ingresso libero) sono visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 16. Info: 0583.582320; [email protected]

Giulia Alberigi