Due incontri dedicati alle malattie rare

Il consiglio pastorale della comunità parrocchiale, formata da 23 parrocchie, propone due giornate, ad ingresso libero, per conoscere da vicino la realtà delle malattie rare che sono presenti anche nel nostro territorio e che sono affrontate con grande forza dalle famiglie, coinvolte in questa devastante problematica. Con l’iniziativa, i referenti nel consiglio pastorale per l’evangelizzazione e la carità intendono richiamare l’attenzione sia sui bisogni materiali e psicologici delle famiglie sia sulla speranza che le rende tenaci e combattive contro ogni difficoltà, comprese quelle economiche e assistenziali. In questo anno del Giubileo della speranza, i genitori, con figli affetti da malattie rare, sono credibili maestri di speranza, che è la virtù cristiana, senza la quale non ci può essere vita.

L’evento, che avrà luogo presso i locali parrocchiali di via Casalini alla Villa, è articolato in due pomeriggi, domenica 2 marzo e domenica 9, alle 15.30. Il primo pomeriggio sarà proposta la visione del film "Il mio piede sinistro" (1989), di Jim Sheridan, cui seguirà uno scambio di riflessioni. Il secondo pomeriggio, invece, alcune famiglie del territorio racconteranno la loro esperienza e sarà mostrato anche un breve documentario sul recupero di un loro figlio, che mostrerà come sia possibile la "speranza contro ogni speranza" e come essa compia prodigi. Ci sarà anche il collegamento in streaming dalle Marche con la dottoressa Giulia Bertazzoli, che segue una delle nostre famiglie; Bertazzoli è osteopata specializzata in ambito pediatrico, discepola del dottore Mario Castagnini (foto), che, insieme al dottor Václav Vojta, ha elaborato la diagnostica e la terapia della facilitazione dello sviluppo delle cerebropotenzialità.

Marco Nicoli