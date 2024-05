Due giorni indietro nel tempo. A Montecarlo va in scena la rievocazione medievale

In azione la macchina del tempo. Domani e dopodomani, salendo sul colle del Cerruglio sarà come immergersi in un’atmosfera particolare, rimettendo le lancette indietro di secoli. Montecarlo torna al Medioevo. Grazie al Gruppo Storico locale che nel fine settimana, allieterà il paese. Location il centro, con la sua Fortezza e le Porte antiche che si trasformeranno e i figuranti proporranno arti e mestieri di quell’epoca, mostrando come si produceva la farina attraverso le macine a pietra e come si filava la lana; i soldati faranno la guardia al castello e mostreranno come si usano arco e frecce; non mancheranno i giochi medievali, con il lancio della noce e il gioco dei cerchietti.

Il gruppo dei tamburini, poi, animerà le strade del paese richiamando tutti gli spettatori grazie alle sfilate a ritmo di tamburi medievali. Non mancheranno poi degli ospiti di eccezione: mestieranti di ogni genere, la Compagnia Balestrieri di Lucca e il gruppo dei Falconieri con i loro splendidi esemplari. I motivi del corteo e i tamburini, domani alle 22, vi condurranno direttamente al 1437, quando non correva buon sangue tra Montecarlo e i Signori di Lucca, e i paesani iniziarono a tramare qualcosa assieme ai fiorentini.

Il resto del borgo con la collaborazione di ProLoco e Ccn, l’associazione dei commercianti locali, sarà coinvolto con abiti e addobbi medievali e i ristoranti proporranno cibi tipici e menù dell’età di mezzo, magari leggermente rivisitato. Dopo il successo di Via Vinaria e delle cantine aperte, arriva questa rievocazione molto sentita dai montecarlesi, una manifestazione che serve per consolidare le antiche radici.

Ma. Ste.