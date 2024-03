Due giorni di street dance contest. Il San Francesco diventa “hip hop“ per la quinta edizione dell’evento

Il fervore della street dance e la cultura Hip Hop tornano a risuonare dentro le Mura con l’attesissimo ritorno del Prime - Lucca Street Dance Contest. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento avrà luogo il 13 e 14 aprile nel complesso San Francesco e al centro specializzato in street dance, Smash Hip Hop Poin1. Appuntamento imperdibile per gli amanti della street dance e per gli appassionati di danza di tutta Italia.

Il Prime, organizzato da Smash Hip Hop Poin1 e inserito nel calendario Vivi Lucca, è stato presentato all’Agorà dall’assessore alla cultura Mia Pisano, Riccardo Facchini in rappresentanza della Banca Fineco e le organizzatrici Marialisa Puntoni e Camilla Santori. Street Dance Contest è molto più di un semplice concorso di danza. È un’opportunità unica per ballerini di ogni livello di esprimersi senza limiti rompendo barriere culturali e sociali attraverso l’arte della Street Dance. Sarà un’esperienza che celebra la libertà, l’autenticità e la diversità che solo la street dance può offrire e si propone di essere un catalizzatore culturale che unisce la comunità attraverso il linguaggio universale della danza. Programmato per offrire uno splendido weekend l’evento apre le porte il 13 Aprile presso il Centro Smash Hip Hop Poin1 con i workshops di danza tenuti da ospiti internazionali, ballerini e coreografi di fama mondiale, che condividono la loro esperienza e ispirano le nuove generazioni. Le attività proseguiranno presso il Complesso San Francesco (nello specifico Auditorium e Sala Canova) con le battles di freestyle 1vs1 (uno contro uno). La grande novità di quest’anno è la categoria 3vs3 mixstyle che si è trasformata in una formula ancora più esclusiva e prestigiosa prendendo il nome di Prime Best Dance Crew, dove si sfideranno sul palco soltanto le 16 migliori crew che sono state selezionate dopo una candidatura. A rendere questa categoria ancora più entusiasmante è la partecipazione di 4 guest crew, icone della street dance italiana, invitate a gareggiare e a mostrare la loro unicità, offrendo al pubblico una varietà di stili e talenti da ammirare. Il 14 aprile sarà dedicato la mattina ai workshops e dalle 14 al concorso coreografico, un momento clou dell’evento aperto a solisti e gruppi di danza. La novità di quest’anno è l’inclusione degli assoli. In programma anche un party esclusivo nel locale del centro Undici Undici.