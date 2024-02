Due giorni di eventi no stop anche per le scuole

Tanti eventi a “rullo“ dalla mattina del primo marzo – non a caso il mese delle donne – fino alla sera di sabato 2. Si inizia alel 10 di venerdì 1 marzo in Sala Tobino con un incontro per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Il pensiero racchiuso in una parola. Il sessismo nel linguaggio, gli stereotipi di genere“ con Ersilia Raffaelli, presidente della Casa delle Donne di Viareggio e Ilaria Tagliaferri, bibliotecaria e direttrice della rivista Liber che poi saranno presenti anche all’incontro che seguirà, alle 14.30 in sala Tobino. A moderare sarà Micol Carmignani, curatrice scientifica del Festival. Alle 15.30 nell’Antica Armeria il laboratorio di scrittura creativa con l’editor Laura Orsolini. Alle 17 in Sala Tobino si presenterà il libro la “La segnatrice“ di Elena Magnani che dialogherà con Carla Andreozzi. Alle 17.30 all’Armeria il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni con le letture animate e laboratorio dal libro “La fata rosa” con Maria Grazia Anatra socia fondatrice dell’Associazione “Woman to be”. Sabato 2 si inizia alle 10 in Sala Tobino con “Le donne nelle scienze. Vivere e ripensare il metodo scientifico“. Ilaria Cinelli, ingegnera biomedica per le spedizioni su Marte e ambasciatrice Onu e Serena Barachini, ricercatrice oncologica Università di Pisa. In diretta video: Nastassja Cipriani matematica e autrice del libro “Oltre Marie”, introduce Maria Teresa Leone, consulente per la Provincia delle Pari Opportunità.