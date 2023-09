Due giorni dedicati al riuso. Domani arriva Re-Festival

Il riuso come tema del futuro. Domani e domenica a Capannori si svolgerà RE-Festival, un fine settimana interamente dedicato alla conoscenza e alla promozione della riparazione e del riuso. La manifestazione è organizzata da Zero Waste Italy nell’ambito del progetto Europeo "Communities Go Circular". La presentazione con una conferenza stampa dall’assessore all’ambiente del Comune, Giordano Del Chiaro e dal presidente di Zero Waste Italy e coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, Rossano Ercolini. Presenti anche Laura Lo Presti e Francesca Ferri, coordinatrici del progetto Europeo "Communities go circular", Laura Matteucci dell’Associazione Paideia, Martina Piccinini per le ‘Famiglie Rifiuti Zero’, Renato Bertolucci, vice presidente della Cooperativa Sociale ‘La Cometa’ di Capannori. "Il riuso è uno dei temi centrali che la nostra amministrazione sta portando avanti nel campo delle politiche ambientali, tanto che abbiamo dato vita al Sistema Municipale del Riuso - spiega l’assessore Giordano Del Chiaro- altra finalità è quella di mettere in rete e valorizzare le varie realtà del riuso già presenti sul territorio, e di favorire la nascita di altre. Il Sistema Muncipale del Riuso vede la collaborazione di Ascit e di tutte le realtà del territorio che operano in questo ambito e che hanno aderito alla rete. Molto volentieri abbiamo quindi collaborato a RE-Festival, una manifestazione importante, che da un lato permetterà di conoscere e mettere a confronto esperienze e realtà italiane che operano nel campo del riuso e, dall’altro, di promuovere le nostre importanti e numerose realtà locali".

Rossano Ercolini aggiunge: "Si svolgeranno incontri con attivisti, associazioni e Comuni attorno alla disseminazione di pratiche ecologiche. Una grande occasione per passare dalle parole ai fatti".

Massimo Stefanini