Due giorni con “Transitus“ Festa di teatro urbano

Anche quest’anno il Cantiere delle Differenze presenta “Transitus - attraversamenti tra idee, popoli e culture“, un evento che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 luglio. Una festa di teatro urbano, realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni A.E.D.O. - arte espressività discipline olistiche, Animali Celestiteatro d’arte civile e il circolo ARCI “Laboratorio Sociale” di piazzale Sforza, Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La festa si svolgerà nel quartiere di Sant’Anna, dove da diversi anni il Cantiere delle Differenze ha focalizzato la propria ricerca artistico-culturale all’interno della periferia lucchese. Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con professionisti del settore, il Cantiere porta avanti le proprie attività teatrali.

Numerosi abitanti del quartiere hanno assistito a laboratori di teatro civile condotti da Satyamo Hernandez e Alessandro Garzella presso il circolo Arci di piazzale Sforza, consolidando così il coinvolgimento della comunità locale. L’edizione 2023 si articolerà in questi appuntamenti: sabato 22 luglio, alle 20.30, appuntamento con “La pacchia“, uno studio di messa in scena scritto e diretto da Satyamo Hernandez e Alessandro Garzella con la compagnia del laboratorio Cantiere delle Differenze. L’ingresso è gratuito.

Domenica 23 luglio, alle 21.15, in scena “Canto d’amore alla follia“, opera di teatro contemporaneo scritta e diretta da Alessandro Garzella, con Francesca Mainetti e Alessandro Garzella prodotta da Animali celestiteatro d’arte civile. Per assistere è necessario il biglietto (10 euro) e la tessera ARCI e, poiché i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione. Per informazioni eo prenotazioni, scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 320.3536487, specificando nome, spettacolo e numero di posti richiesto.