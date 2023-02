Due classi del liceo artistico di Reggio Emilia in Garfagnana alla scoperta di Ariosto

Due classi, con i loro insegnanti, provenienti dal Liceo artistico "Gaetano Chierici" di Reggio Emilia, alle prese con un progetto basato sulla figura di Ludovico Ariosto, hanno visitato Castelnuovo e Piazza al Serchio, concludendo e arricchendo la loro esperienza di studio.

Cultura, tradizione, fantasia e didattica sono stati poi i temi principali affrontati nella visita al Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio, di cui è curatore il professor Umberto Bertolini.

A Castelnuovo, nella Rocca Ariostesca, con il sindaco Andrea Tagliasacchi, gli studenti reggiani hanno potuto ascoltare e apprendere come viene "visto" l’Ariosto in Garfagnana, ampliando in tal modo la conoscenza sulla sua vicenda umana e la sua personalità proprio in relazione al periodo garfagnino, durato tre anni, in cui il poeta ha dovuto scontrarsi con la dura realtà del comando e le sue sfide. Nella seconda parte dell’incontro, svoltosi al Teatrino comunale di Piazza al Serchio, i ragazzi hanno potuto approfondire la tematica sull’immaginario folkloristico locale, e assistere a una rappresentazione del tradizionale Canto del Maggio garfagnino, con protagonisti diversi cantori, coordinati dal dottor Piergiorgio Lenzi.

Dino Magistrelli