Due avvisi del Comune di mobilità volontaria per posti vacanti

Il Comune di Porcari ha pubblicato due avvisi di mobilità volontaria per ricoprire posti vacanti a tempo pieno e indeterminato. Il primo ricerca un istruttore direttivo contabile, inquadrato nella categoria "D". Questo ruolo, cruciale per la gestione economico-finanziaria del Comune, prevede l’inserimento nell’ufficio tributi. Il secondo avviso esplorativo di mobilità volontaria ricerca un profilo di collaboratore amministrativo nell’area degli operatori esperti, corrispondente all’ex categoria "B". Il candidato selezionato sarà assegnato al servizio affari generali e demografici. Per gli interessati c’è tempo fino al 12 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune. Le domande di partecipazione a entrambe le procedure di mobilità devono essere presentate esclusivamente tramite il portale del lavoro pubblico InPA (https://www.inpa.gov.it .