Due appuntamenti imperdibili con Yoshitaka Amano

Oggi bagno di folla per il Sensei autore dei tre poster ufficiali di questa edizione di Lucca Comics & Games, protagonista di due appuntamenti: alle ore 13, in Auditorium San Francesco, Yoshitaka Amano (nella foto con Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea) incontra le Community, un incontro celebrativo in cui alcuni dei suoi personaggi iconici prenderanno vita grazie ai cosplayer che sfileranno sul palco di San Francesco. Attraverso le interpretazioni delle sue creazioni sarà possibile vedere le reazioni del maestro e ascoltare dalla sua voce aneddoti e pensieri sulle sue saghe iconiche Final Fantasy, Yattaman, Tekkaman, Vampire Hunter. Il pubblico potrà interagire con lui in un talk moderato da Fabio Viola e Cristina Scabbia. Dalle 14 alle 15.30 Amano sarà in Area Performance con Peach Momoko e Paolo Barbieri.