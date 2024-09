Due aperture in notturna per il gran finale della mostra su Canova

In vista dell’ultimo weekend, sabato 28 e domenica 29 settembre, la mostra “Antonio Canova e il neoclassicismo a Lucca resterà eccezionalmente aperta fino a mezzanotte con ultimo ingresso alle ore 23 sempre alla ex Cavallerizza di Piazzale Verdi. L’organizzazione intende così festeggiare il successo dell’esposizione e offrire a coloro i quali non l’abbiano ancora visitata una ulteriore occasione per farlo. In mostra più di 100 opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private tra cui le numerose sculture di Antonio Canova provenienti dalla Gypsotheca di Possagno.

L’evento, promosso da Regione Toscana e dalla Città di Lucca, è un progetto di Contemplazioni reso possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Per visitarla gli orari utili sono tutti i giorni dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso alle 18.45. Solo sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore le possibilità di visita si estendono dalle 10 alle ore 24 con ultimo ingresso alle 23, con tutta la magia che solo le atmosfere notturne possono regalare.

Il costo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro (under 18, over 65, studenti universitari, giornalisti non accreditati, possessori di biglietto Trenitalia con stessa data della visita in mostra, un accompagnatore per disabile che ne richieda la presenza, guide turistiche munite di tesserino di abilitazioni), scuole di ogni ordine e grado € 5 euro. Per le famiglie: ogni adulto 10 euro + ragazzi dai 7 ai 18 anni 6 euro ciascuno (gratuito fino ai 6 anni), gratuito per minori fino ai 6 anni, disabili, giornalisti con tesserino ODG per servizio e preventivamente accreditati almeno 24 ore prima a [email protected]. Per info: [email protected].