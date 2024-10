Dubbi di un adolescente dal prezioso “Quaderno“ di Michele Sonnenfeld

Giovedì alle ore 17.30, nella Sala del Commiato della Croce Verde in via Romana 907, sarà presentato “Ogni vita è preziosa. Dubbi, aspirazioni e speranze di un adolescente“. Rappresentazioni dal Quaderno di Michele. Regia di Caterina Simonelli. Voce narrante Aleksej Fialdini, commento musicale a cura di Anna Walker; grafica di Stefania Mallegni. Michele Sonnenfeld (1979 – 1994) dopo la precoce scomparsa ha visto i suoi testi, in prosa e poesia, raccolti, per volontà della famiglia in un Quaderno, ispiratore, per undici anni, di un Premio letterario rivolto agli adolescenti di Lucca e provincia. Oggi, dopo trent’anni, le sue parole d’amore e di pace, così consapevoli e anticipatrici, tornano a interpellare i coetanei d’allora e di oggi. La partecipazione all’evento è aperta a tutti. Per info: 347 7539373.