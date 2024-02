Dottor Magrini in pensione. Attivo un servizio per sostituirlo

Da oggi è in pensione il dottor Giuseppe Magrini, molto conosciuto nella Piana. In attesa che entrino in servizio i nuovi medici convenzionati per la medicina generale, con le procedura in corso, la Zona distretto della Piana di Lucca ha predisposto l’attivazione di un servizio di assistenza primaria con alcuni medici che saranno presenti nella sede del poliambulatorio di Turchetto: Nella settimana dal 5 al 9 febbraio martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dal 12 febbraio un medico sarà poi presente anche il lunedì pomeriggio (dalle ore 15 alle 18) e il venerdì pomeriggio (dalle ore 15 alle 18). Il recapito telefonico provvisorio è 0583449700, attivo solo al mattino.

M.S.