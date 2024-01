Doppio tramonto, anche oggi sarà possibile vederlo

Niente afflussi record di appassionati, ma comunque un buon numero di persone si sono ritrovate sul sagrato del Duomo nella speranza di assistere allo spettacolo del Doppio tramonto di Barga, con il sole che tramonta due volte dietro il Monte Forato, grazie al suo passaggio attraverso il grande arco naturale della montagna. Il giorno ideale era proprio il 30 gennaio, anche se è ancora possibile sperare di rivederlo oggi; ma sia ieri che lunedì il tramonto dietro l’arco ciclopico è stato in parte rovinato dalle nuvole e dalla foschia all’orizzonte, che hanno reso meno nitido lo stagliarsi del sole. Comunque sia quest’anno, anche se in misura minore rispetto al 30 gennaio di un anno fa, nonostante le nuvole basse sull’orizzonte, il sole almeno in parte ha regalato il suo spettacolo con la complicità delle Apuane.

Ci sono tutti i presupposti perché il Doppio Tramonto possa essere osservato anche oggi. Per provare ad assistere allo spettacolo naturale bisogna recarsi al sagrato del Duomo prima delle 17.