Doppio omaggio a Puccini. Viaggio in musica col Maestro per l’"Arcobaleno d’Estate"

Doppio appuntamento da non perdere stasera alle 19 nel foyer del Giglio nel segno del Maestro Giacomo Puccini, anche per salutare l’inizio dell’estate: una “lectio“ di Massimo Marsili a cui farà seguito un breve concerto con il soprano Lara Leonardi e Arianna Tarantino al pianoforte, che eseguiranno celebri arie pucciniane. Il tutto nell’ambito del cartellone di “Un Teatro Sempre Aperto“.

L’appuntamento rientra anche nell’"Arcobaleno d’Estate", la XIIª edizione della manifestazione promossa dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per salutare l’inizio della stagione turistica.

La prima parte dell’evento di oggi prende il titolo di “Giacomo Puccini – A’ rebours! A ritroso!“: si tratta di una narrazione di e con Massimo Marsili. Lasciando in controluce gli aspetti più noti della biografia artistica di Giacomo Puccini – le mirabili ascese, la sequenza dei successi, l’ingresso e la permanenza nell’olimpo dell’Opera – , Marsili si interroga su cosa possa aver pensato uno dei maggiori intellettuali del Novecento nel momento in cui, in solitudine, si è trovato a ripensare alla sua vita prima della morte, e quale sia l’eredità artistica e culturale lasciata. Per far ciò, Marsili traccerà un affascinante percorso narrativo a ritroso e controcorrente – questo il doppio significato del titolo in francese – muovendosi tra le pieghe di storia e immaginazione, fatti e spiritismo. L’ingresso a “Giacomo Puccini – A’ rebours! A ritroso!“ è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Al termine della narrazione, spazio ad un breve e suggestivo concerto con il soprano Lara Leonardi e Arianna Tarantino al pianoforte (nella foto), che eseguiranno celebri arie pucciniane. Inoltre ricordiamo che fino al 27 giugno nel foyer e nel ridotto del Teatro del Giglio è visitabile la mostra “Nuova Musica, Nuovo Teatro: Luigi Nono e Giuliano Scabia” (dal martedì al sabato con orario 11.30 - 18.00, la domenica dalle 11.30 alle 19.30).