Doppia rotonda di Lunata. A fine mese l’inaugurazione

Sarà inaugurata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, salvo imprevisti, la doppia rotonda a Lunata, all’incrocio tra via Pesciatina e via della Madonnina e via dell’Ave Maria. La strategia dell’amministrazione di Capannori prevede tre mosse immediate per lo scacco matto finale e poter usufruire di una infrastruttura attesa da mezzo secolo. In primis l’accensione di tutte le luci, poi il ritorno della statua della Madonnina, adeguatamente restaurata e icona dei capannoresi e, infine, il taglio del nastro. Tutto ciò malgrado vi siano ancora polemiche sul passaggio difficoltoso dei Tir. Previsto il collegamento ciclopedonale della larghezza di 2,5 metri tra la pista ciclabile presente in via della Madonnina e quella in via dell’Ave Maria. Per garantire la sicurezza dei pedoni, inoltre, è stato realizzato un marciapiede largo 1,5 metri. Questo intervento, che rappresenta l’ultima tappa del progetto generale finalizzato all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina, l’investimento è stato di 715 mila euro, di cui 530 mila a carico del Comune, per le opere di urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, aree ciclopedonali), mentre 184 mila circa sono a carico della Provincia per quanto attiene alle opere stradali. Adesso comunque ci siamo.

Ma.Ste.