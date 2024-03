Donne alle prese con scelte “inevitabili“

“La Cura : prendersi cura è donna?” è il titolo di un evento organizzato dalla Cisl Toscana Nord, da Fnp Cisl e da Anteas in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna. Il convegno si terrà nella sala Tobino a Palazzo Ducale domani alle 15.30. Il tema della cura sarà esaminato in tutti gli aspetti che fanno parte della vita quotidiana delle donne e che ne condizionano le scelte in campo lavorativo e sociale. Le uscite anticipate dal lavoro sono spesso motivate da necessità familiari dovute alla cura degli anziani, dei non autosufficienti, dei nipoti. Il sindacato si interroga sulle possibili proposte per consentire alle donne inevitabili rinunce. Nell’incontro si affronteranno anche i temi legati alla cura di sé con l’obiettivo di accrescere l’autostima, la cura delle donne con riferimento alla medicina di genere e la cura delle prossime generazioni per il contrasto alla violenza di genere. Sugli argomenti si confronteranno : la psicologa Gabriella De Pietro, la docente Ilaria Vietina, il medico Franca Leonardi, la sindacalista segretaria Cisl Alessandra Biagini.

Il coordinamento è affidato a Maria Cristina Zini, Segretaria Fnp e saranno eseguiti brani musicali a tema a cura di Maria Teresa Butori, Coordinamento di genere Fnp. Interverranno Massimo Bani Segretario Ust Cisl Toscana Nord (nella foto), Andrea Giannecchini segretario Fnp Toscana Nord, Piera Banti Presidente Commissione Pari opportunità della Provincia, Giada Bellandi Coordinamento di genere Cisl , Paola Soncini, Commissione pari opportunità del Comune di Lucca, i Presidenti di Anteas.