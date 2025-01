Donna cade nel fiume e non riesce a rientrare. Salvata dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12.50 di ieri a Monte San Quirico all’altezza del ponte che attraversa il Serchio, per il soccorso e recupero di una donna di 68 anni in stato confusionale. La donna era caduta in acqua e e non riusciva a tornare sulla riva. Sembra che per tenersi a galla si fosse aggrappata a un isolotti in mezzo al fiume. I Vigili del fuoco intervenuti anche con un gommone da rafting, hanno raggiunto la donna e portata a riva dove è stata affidata al personale sanitario.