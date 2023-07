Don Marino Salotti festeggia oggi i 50 anni di sacerdozio

Stamattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino a Varliano, don Marino Salotti (nella foto), 75 anni, originario di Gallicano, celebrerà la Messa solenne dei suoi 50 anni di sacerdozio, attorniato dai parrocchiani che da oltre trenta anni lo hanno come guida spirituale e gli vogliono bene e sicuramente da tanti altri confratelli sacerdoti. E’ prevista anche la presenza del vicario generale dell’arcidiocesi di Lucca monsignor Michelangelo Giannotti e del vescovo di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari con il vicario generale don Marino Navalesi. Tutti i paesani hanno collaborato all’allestimento dell’evento.

Dopo la celebrazione religiosa seguirà un incontro conviviale, aperto a tutti i presenti nel vicino prato-castagneto. Per don Marino Salotti è stata poi preparata una targa di ringraziamento da parte dei parrocchiani, in ricordo del felice anniversario. Don Marino fu ordinato sacerdote dal vescovo monsignor Aldo Forzoni, il 15 luglio 1973, nella parrocchia di Gallicano. Poi seguirono 17 anni di attività pastorale nella parrocchia di San Pietro ad Avenza di Carrara, di cui 14 anni nella veste di cappellano del parroco monsignor Cesare Gentili e i restanti tre anni come parroco.

Nel 1990, il ritorno in Garfagnana, quando l’allora vescovo di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Bruno Tommasi lo nominò parroco dell’Unità pastorale di Giuncugnano, Ponteccio e Magliano e per qualche tempo incaricato anche per le parrocchie di Pugliano e Pieve San Lorenzo. Nel 1992, al passaggio della Garfagnana all’arcidiocesi di Lucca, don Salotti rimase nel suo incarico. Da 33 anni risiede nella canonica della parrocchia di Giuncugnano, che si trova a Varliano.

Dino Magistrelli