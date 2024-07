Don Aldo Mei, il sacrificio. Murales e performance per le commemorazioni

I giovani ricordano Don Aldo Mei. Murales e performance teatrali per commemorare un capitolo doloroso della storia lucchese in occasione dell’80º anniversario della fucilazione di don Aldo Mei. Il giovane parroco di Fiano che fu brutalmente ucciso il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca per mano di un plotone della Wehrmacht, dopo essere stato accusato di sostenere le formazioni partigiane locali. A ottant’anni di distanza, la sua memoria viene onorata attraverso una serie di celebrazioni che coinvolgono in modo significativo le giovani generazioni della provincia.

Il calendario delle commemorazioni è stato presentato ufficialmente ieri a Palazzo Ducale da Paolo Benedetti, capo di gabinetto della Provincia, dai sindaci Mario Pardini di Lucca e Andrea Bonfanti di Pescaglia, l’assessora alla cultura di Capannori Claudia Berti, il presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea Mario Regoli e Lorenzo Maffei, portavoce dell’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti. A rappresentare i giovani, presenti anche Duccio Lazzareschi, Giulia Matteucci ed Emy Pandolfi, studenti del Liceo Artistico "Passaglia" di Lucca, accompagnati dalla loro insegnante Ilaria Borelli Boccasso, che hanno lavorato ai bozzetti dei murales in memoria di don Mei.

Le celebrazioni inizieranno il 3 agosto alle 18 con una camminata lungo il "Sentiero della Pace e della Memoria" a Fiano, che ripercorre i sentieri montani attraversati da don Aldo Mei per portare sostegno ai partigiani. A seguire, sempre a Fiano, verrà inaugurata la mostra fotografica e documentaria L’amore non muore mai - Don Aldo Mei martire della carità, curata da Emmanuel Pesi dell’ISREC di Lucca. Questa mostra, allestita nella chiesa parrocchiale, sarà visitabile tutte le domeniche di agosto, offrendo una panoramica sulla vita e il sacrificio di don Mei. Uno degli eventi più attesi è la performance teatrale La terra è memoria, messa in scena dall’Associazione teatrale ‘Nando Guarnieri’. Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione di giovani attori locali, sarà rappresentato il 4 agosto nel sotterraneo del Baluardo San Regolo di Lucca e successivamente il 5 e 6 agosto rispettivamente a Fiano e Ruota, con la collaborazione del conservatorio Boccherini.

Il 7 agosto le commemorazioni raggiungeranno un momento di particolare intensità con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella Cattedrale di San Martino a Lucca. La presenza del Cardinale Zuppi sottolinea l’importanza spirituale e comunitaria dell’evento, offrendo un’occasione per riflettere sulla figura di don Aldo Mei come martire della carità e della resistenza.

"In questi dieci anni – afferma Mario Regoli – abbiamo cercato di avvicinare il più possibile i giovani alla figura di don Aldo Mei. Oggi facciamo un passo avanti: accanto alle rappresentazioni teatrali che in qualche modo vengono vissute all’interno di uno specifico contesto, siamo riusciti, nonostante le scuole chiuse, a rendere studenti e studentesse protagoniste di un messaggio destinato a rimanere visibile agli occhi di tutti, grazie ai murales che saranno realizzati prossimamente e che rimarranno come elemento di testimonianza e riflessione nel tempo".

