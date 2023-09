Domenico e Pietro amici e ex commilitoni si ritrovano da 70enni

1Si sono ritrovati dopo tanti anni, per casualità, all’anniversario di matrimonio di un amico comune. Si sono riconosciuti e abbracciati in memoria di quell’affetto e di tanti ricordi condivisi. E non solo quelli. Domenico Di Marco e Pietro Arrigoni infatti hanno entrambi compiuto 70 anni nei giorni scorsi. Doppio motivo per festeggiare un compleanno davvero speciale. Nella foto i due amici all’epoca del servizio militare.