Domenica tra arte e fede. Tra i felici ritorni a ‘casa‘ la Madonna in San Michele

Sarà una giornata speciale, quella di domenica, per la parrocchia del centro storico e non solo. Una giornata in cui importanti opere saranno restituite a fedeli e cittadini in una felice apoteosi tra arte e fede. E’ un atteso ristorno, dopo i restauri, quello di una splendida opera del ‘300, la Tavola Puccinelli, un dipinto, olio su tavola, rappresentante l’Assunzione al cielo della Vergine Maria. L’opera restaurata a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e riportata alla sua originale bellezza dal restauratore cittadino Massimo Bonino, è uno straordinario esempio di arte e teologia. L’evento avverrà. alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Forisportam.

Altro nodo al fazzoletto sempre domenica ma alle 16.30 e nella chiesa di San Michele in Foro. E’ qui infatti che ritornerà la statua della Madonna “Salutis Portus” posta sull’angolo destro della facciata della Chiesa di S. Michele. L’opera è una copia, essendo l’originale situato nell’angolo interno della chiesa in controfacciata. L’originale venne eseguito da Matteo Civitali nel 1480 come tributo alla fine della peste del1476. L’originale è in Calcite Statuaria Apuana. Il restauro è avvenuto grazie al contributo del dott. Rossano Giusti e all’opera del restauratore Lorenzo Lanciani. A seguire in San Michele, alle 17, il Concerto per l’avventodel coro “Divini Cantores“ diretto dal maestro Guido Masini. In occasione di questa giornata il gruppo corale cittadino “Divini cantores” eseguirà una straordinaria rassegna di canti mariani e musiche sacre del 1500. Ma ci saranno altri momenti in cui – come specifica don Lucio Malanca della parrocchia del centro storico – spiritualità e arte saranno il “respiro dell’anima“. “Ringraziamo di cuore i restauratori che hanno compiuto un’opera egregia, e chi ha finanziato i lavori – così don Lucio –. Domenica in effetti sarà una giornata colma di eventi. Può sembrare un’indigestione, però credo che sia bello in certi momenti gustarsi anche l’abbondanza, un sano eccesso di bellezza e spiritualità“.

Tra i momenti da non perdere domenica alle 11 nella chiesa di santa Maria Forisportam dove l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine della messa ci sarà la tradizione del corteo-processione per l’omaggio alla statua della Madonna dello Stellario. Alle 12 circa presso la colonna dello Stellare omaggio alla Madonna con la partecipazione delle Autorità cittadine e benedizione alla Città impartita dal Vescovo. I Vigili del Fuoco offriranno, con la grande autoscala, una corona di fiori nelle mani di Maria. Durante questa celebrazione e il percorso suoneranno le campane di san Pietro Somaldi grazie alla disponibilità dell’Associazione Campanari.

Alle 19 nella Chiesa di san Paolino si terrà La messa con la Polifonica Lucchese. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica delle 19 animata dal coro della Polifonica Lucchese diretta dal maestro Egisto Matteucci, con canti e lodi alla Madonna. Inoltre in occasione di questa 8 dicembre la parrocchia propone alcuni momenti per conoscere i contenuti mariani di queste chiese. Due appuntamenti per santa Maria Forisportam e quattro per san Michele in Foro, oltre a un percorso continuo in san Leonardo in Borghi, santuario cittadino dedicato a Nostra Signora del sacro Cuore di Gesù.

Ecco gli orari in cui gli esperti e storici dell’arte Alessio Pisani e Francesco Niccoli saranno a disposizione: Santa Maria Forisportam alle ore 15 e alle 16, San Michele in Foro alle 11, alle 12, alle 15 e alle 16. Infine San Leonardo in Borghi (santuario di Nostra Signora) dalla 10 alle 15.30.

