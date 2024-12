Domenica Open Day al canile municipale. Per conoscere nuovi amici a quattro zampe

Domenica, dalle 15 alle 17, il Canile Municipale di Pontetetto, in via Santeschi 993, aprirà le sue porte a tutti i cittadini per un Open Day speciale. Un’occasione unica per conoscere gli ospiti a quattro zampe della struttura, esplorare l’ambiente che li accoglie e scoprire tutte le opportunità di volontariato presso il canile. Durante l’evento, i visitatori potranno entrare in contatto con i cani ospitati, ricevere informazioni sulle loro storie e, se lo desiderano, conoscere le modalità per l’adozione. Sarà anche possibile avere un’idea più chiara delle necessità e dei bisogni dei cani, nonché delle attività che il canile svolge quotidianamente per garantire il benessere degli animali. Il Comune di Lucca e l’assessore alle politiche animali Cristina Consani invitano inoltre tutti i cittadini che desiderano contribuire al benessere degli animali a scoprire come diventare volontari, un ruolo fondamentale per la vita e la crescita del canile. Il volontariato offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica di contatto con gli animali, contribuendo direttamente alla loro cura e all’affinamento delle loro abilità sociali. Per chi fosse interessato ad adottare o a fare volontariato, sarà un momento prezioso.