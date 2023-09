Domenica di super lavoro per il Soccorso Alpino

Domenica particolarmente impegnativa per le stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano appartenenti alla XVII Delegazione Apuana, dopo un sabato complicato dalle ricerche di un cercatore di funghi disperso nella zona di Fivizzano. L’uomo è stato poi rintracciato domenica dagli uomini del Soccorso Alpino, con attivazione di operazioni con cani molecolari, elicottero della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e altre associazioni di volontariato e protezione civile, riverso in un torrente con una gamba incastrata nelle rocce. In stato di ipotermia, l’uomo è stato imbarcato a bordo dell’elisoccorso Pegaso.

Le chiamate per richieste di soccorso si sono poi rincorse per tutta la giornata impegnando non solo la stazione di Lucca, ma anche e spesso in contemporanea quella di Carrara Lunigiana e quella di Massa. Tra gli interventi più rilevanti della squadra di Lucca, reperibile alla base a Castelnuovo di Garfagnana dove ogni domenica è presente anche un sanitario del Soccorso Alpino con almeno due tecnici, quello riguardante un ragazzo di nazionalità ceca di 15 anni che è caduto riportando escoriazioni alla testa nei pressi del rifugio Enrico Rossi alla Pania.

Soccorso immediatamente dal responsabile del Rifugio Alpino, anche lui operatore del Sast, è stato raggiunto dalla squadra che ha allertato l’elisoccorso Pegaso. L’infortunato è stato quindi trasportato all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana per le indagini cliniche necessarie.

Verso le 17, poi, sempre la stazione di Lucca ha soccorso una ragazza che ha riportato un trauma alla caviglia mentre si trovava in discesa dal Monte Forato. I soccorritori sono partiti da Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, con un infermiere, il medico e una squadra al completo.

Conclusosi positivamente questo intervento, la stazione è stata nuovamente allertata e dirottata nei pressi di Coreglia Antelminelli. Qui erano state avvertite delle grida di aiuto provenienti da una persona in difficoltà all’interno di un bosco. I soccorritori hanno seguito le coordinate e hanno trovato l’uomo, classe 1948, che è stato riaccompagnato con i mezzi del Sast alla propria auto.

Fio. Co.