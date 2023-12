Domani torna lo speciale. La Valle Fatata

Torna domani un nuovo numero dello "Speciale La Valle Fatata" allegato al nostro quotidiano, che prosegue nel racconto delle molteplici ricchezze racchiuse, spesso anche nascoste nei meandri delle vie di pietra e ancora tutte da scoprire, all’interno degli storici borghi che danno vita al territorio della Valle del Serchio e costituiscono un notevole valore aggiunto al panorama della nostra Toscana. L’appuntamento classico del sabato, prima estivo, poi autunnale e infine ammantato della magia regalata dalla prima neve che nei giorni scorsi ha notevolmente rivitalizzato gli ambiti montani della Valle, sarà l’ultimo di questo 2023 e vedrà i riflettori accesi sul comune di Castelnuovo di Garfagnana, sul suo straordinario e unico capoluogo, sulle sue vitali frazioni ricche di tradizioni. Capoluogo della Garfagnana, Castelnuovo gode di solide fondamenta storiche, culturali e artistiche, punto di partenza privilegiato per quello slancio dinamico e proiettato direttamente nel futuro che oggi esprime a pieno ritmo, spingendo l’intero territorio verso nuove e ambiziose sfide.

Tutto questo, senza mai perdere di vista il senso di comunità e lo spirito indennitario che caratterizza la sostanza di queste terre e le rende ancora più attrattive ai tanti visitatori e turisti che amano immergersi nell’atmosfera rilassante e familiare della montagna. In molti amano tuttavia anche avere a disposizione servizi moderni e non disdegnano, oltre alla pausa per degustare il buon cibo tipico, di dedicare qualche ora della giornata agli acquisti, a praticare sport in piena libertà, a emozionarsi con un concerto dal vivo, oppure a godersi una piacevole serata a teatro.

Fio. Co.