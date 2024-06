Domani riapre l’Orrido di Botri. Il canyon più grande in Toscana

Una data attesa, anche se le temperature ancora non alimentano particolari aspettative di refrigerio. Domani riapre al pubblico la Riserva Naturale Statale di Orrido di Botri, nel Comune di Bagni di Lucca, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. Sarà dunque di nuovo possibile visitare il canyon più grande della Toscana. L’Orrido di Botri è un’imponente gola calcarea con pareti alte fino a 200 metri, in alcuni tratti molto ravvicinate tra loro. Un ambiente suggestivo, ma anche particolarmente delicato perché dotato di grande ricchezza floristica e faunistica.

Le istruzioni per l’uso, e il rispetto, sono fondamentali. La Riserva Naturale Statale, istituita nel 1971 dal Corpo Forestale dello Stato, fissava delle regole mirate alla sua tutela che hanno contribuito a mantenere nel tempo un habitat unico riconosciuto anche a livello europeo con la Rete Natura 2000 e l’istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e della Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

Come gli scorsi anni ci saranno alcune regole da seguire volte a tutelare l’ambiente naturale nonché la sicurezza dei visitatori. Il ritiro del “biglietto di ingresso”, gratuito, comporta l’accettazione di tali regole. Ogni azione intrapresa è attuata nell’esclusivo interesse della sua preziosa salvaguardia, per cui la visita deve essere condotta nel rispetto delle regole, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti naturalistici.

Fino al 15 di luglio sarà possibile accedere alla Riserva Naturale il sabato e la domenica mentre dal 15 luglio a metà settembre saranno di nuovo possibili le visite nei giorni feriali. Per la stagione 2024 non sarà più necessaria la prenotazione, ma rimarranno gli ingressi cadenzati ogni mezz’ora per gruppi di 25 persone. Primo ingresso ore 9, ultimo ingresso ore 15 con numero massimo di visitatori giornalieri di 300, in orario 9-18. Per la sicurezza dei visitatori, c’è l’obbligo, durante la permanenza all’interno del canyon, di indossare il casco protettivo e idonee calzature da portare al seguito.

Le modalità di visita con tutte le regole nonché le indicazioni per raggiungere l’Orrido sono disponibili sul sito www.carabinieri.it. Per le informazioni sabato e domenica ci si può rivolgere a Ponte a Gaio tel 0583/800020. Dal lunedì al venerdì al Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Viale G. Giusti 65, Tel. : 0583/955525

E mail: [email protected].