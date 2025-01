Domani pomeriggio scatta l’"Operazione Sibolla pulita"

Un pomeriggio di pulizia e decoro nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla. Domani dalle 14.30 alle 16.30, si terrà "Operazione Sibolla Pulita", l’iniziativa aperta alla cittadinanza per raccogliere tutti insieme i rifiuti abbandonati lungo la strada che conduce all’area protetta, per prendersi cura dell’ambiente e contribuire così alla tutela di un ecosistema prezioso e complesso come quello del Sibolla. Il ritrovo è alle 14.30 alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla, in via dei Sandroni, 15. Gli organizzzatori raccomandano i partecipanti "di indossare scarponi, abiti comodi e guanti da lavoro". La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero e gratuito. L’oasi del bacino lacustre del Sibolla è molto conosciuta, contenendo uno scrigno di tesori sotto il profilo naturalistico e botanico, con piante cosiddette relitte, così definite perché sopravvissute al susseguirsi di ere geologiche. Il Comune sta cercando di promuovere di valorizzare il sito.