Domani mattina sarà inaugurata un’ambulanza

Domani, alle 11, si terrà a Piazza al Serchio l’inaugurazione di una nuova ambulanza attrezzata in dotazione della Confraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, grazie al sostegno dei singoli cittadini e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Alle 11 il ritrovo dei mezzi in Piazza Giovanni XXIII. Alle 11.15 la celebrazione della Messa nella pieve di San Pietro da parte del parroco e correttore della stessa Misericordia don Marcello Franceschi. Al termine la benedizione dei mezzi, il saluto del governatore Marcello Pellini (foto), del sindaco Andrea Carrari e di altre autorità presenti, con la sfilata finale dei mezzi delle altre confraternite di Misericordia della Valle del Serchio. Seguirà un momento conviviale presso la sede della Misericordia.

La Fraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, sorta nel 1981, ha sede in via Ducale, 22 a Piazza al Serchio, vicino alla "Casa della salute" dell’Asl. Attualmente la Fraternita ha circa 120 volontari attivi, suddivisi tra quelli di livello avanzato che svolgono turni di 6 ore giornaliere su viaggi di emergenza e quelli di livello base che svolgono viaggi ordinari e sociali. L’attività di formazione dei nuovi volontari è svolta da tre formatori e inoltre ogni due anni sono svolti corsi di retraining per l’aggiornamento di tutti i volontari. All’interno dell’associazione è stato costituito un gruppo di Protezione civile di circa 50 volontari. L’Associazione si avvale poi del servizio civile mettendo a disposizione otto posti. L’Associazione ha di proprietà il fabbricato della sede e una piccola cappella esterna, un parco macchine, costituito da una quindicina di veicoli, tra autoambulanze, mezzi attrezzati, automobili e due mezzi per la protezione civile.

Dino Magistrelli