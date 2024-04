Domani la Marcia dei laghetti di Lammari. Tre i percorsi su tracciato misto

Mercoledì Primo maggio al via la seconda edizione della Marcia dei laghetti di Lammari, con percorsi da 3-8-14 chilometri su tracciato misto, sterrato ed asfalto. La manifestazione è ludico-motoria e ricreativa, non competitiva, quindi non è richiesto il certificato medico sportivo, in base alla legge regionale 35 del 9 luglio 2003. Sarà presente comunque l’ambulanza.

La manifestazione, aperta a tutti, è valevole per il Trofeo Podistico Lucchese. Le quote di pagamento: per i tesserati 3 euro, per i non tesserati 3,50, minori fino a 14 anni 1 euro. Previsti premi per tutti i partecipanti. Il ritrovo è previsto al parco pubblico Micheloni di Lammari, area verde. Partenze libere dalle 7.30 alle 9. Il percorso costeggia i laghetti all’interno dell’area di pesca. Previsti diversi punti di ristoro. Per informazioni telefonare al dottor Franco Antonio Salvoni (335.6375517) oppure a Guido Angelini (340.3731427).

Si attende una massiccia partecipazione. Anche perché la parte agonistica passa senza dubbio in secondo piano, anche se chi vorrà fare un ottimo tempo potrà spingere come vuole, in base alle proprie capacità fisiche ed atletiche. In primo piano, però, la possibilità di trascorrere insieme una giornata di festa in una location bellissima.

M.S.