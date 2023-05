Domani i funerali di Ugo Orsi

Domani 19 maggio alle 15,30 il paese di Gorfigliano e tante persone che l’avevano conosciuto daranno l’estremo saluto a Ugo Orsi (nella foto), lo sfortunato cavatore di 55 anni deceduto sabato scorso mentre era al lavoro nella “Cava F“, gestita dalla società Bianco Royal spa di Carrara, su concessione del Comune di Minucciano, nel bacino marmifero di Orto di Donna, nel versante orientale delle Alpi Apuane. Lavorava qui da 5-6 anni e si era fatto stimare per il suo attaccamento al lavoro e la professionalità subito acquisita.

La salma arriverà a Gorfigliano in mattinata, proveniente dall’obitorio dell’ospedale di Lucca, a cura dell’agenzia Casotti Carolina e sarà esposta nella chiesa parrocchiale dei santi Giusto e Clemente fino al momento della cerimonia funebre, officiata dal parroco don Alessandro Gianni. Le cause della caduta improvvisa della "bancata" dalla parete di marmo, in questi giorni sono al vaglio degli ispettori della sicurezza sul lavoro e dei carabinieri. Le testimonianze dei compagni che erano insieme a Ugo, in cava, sabato mattina, sicuramente porteranno chiarezza.

Ugo Orsi lascia nel grande sconforto e dolore il figlio Giancarlo, anche lui lavoratore nel settore del marmo, le figlie Margherita e Jessica Elena, la compagna Simona, il fratello Clyde con la sua famiglia e tutti gli altri parenti, amici e paesani. Stamattina il sindaco Nicola Poli firmerà l’ordinanza per una giornata di lutto cittadino per domani, giorno del funerale, con chiusura degli edifici pubblici, bandiere a mezz’asta e presenza alla cerimonia funebre del gonfalone del Comune. Sicuramente ci sarà una partecipazione fortissima di tutto il paese, a cominciare dal settore del marmo.

