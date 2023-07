Domani Dorfles a Barga In dialogo con Giannasi per “spiegare“ i libri

Domani alle 21.15 a Palazzo Pancrazi, sarà ospite del Festival letterario Tra le righe di Barga Piero Dorfles (nella foto con Geppi Cucciari), critico letterario e giornalista noto al grande pubblico per aver curato diversi programmi radiofonici e televisivi per la Rai e per la sua presenza nella fortunata trasmissione televisiva Per un pugno di libri su Rai3. Dorfles racconterà del suo rapporto con i libri e del profondo, articolato e complesso, significato della lettura. Piero Dorfles dialogherà con Andrea Giannasi affrontando ogni piccola sfaccettatura della passione per i libri.