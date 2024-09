Domani a San Donato l’ultimo saluto della città a Massimo Di Grazia

Si terranno domani alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Donato, i funerali di Massimo Di Grazia (nella foto), scomparso venerdì 13 settembre. Cordoglio unanime in città e non solo per la figura di Massimo, giornalista, comunicatore, scrittore, per anni dirigente comunale e, complice una sconfinata passione per il fumetto e per l’illustrazione, punto di riferimento prima per il Salone dei Comics, poi per Lucca Comics & Games e Lucca Collezionando, manifestazioni per le quali Di Grazia ha ricoperto con competenza ruoli organizzativi, dirigenziali e istituzionali.