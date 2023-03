Domani a “La Salana“ l’atteso ritorno della Band Stereo88

Domani alle 21.30 all’ostello La Salana Capannori torna sulle scene dopo ben 7 anni di stop, la band Stereo88. La compagine, nata come quartetto rock nel 2000, e fortemente presente, soprattutto fra 2000 e il 2005, sulla scena lucchese, darà vita ad una reunion in un set acustico; nel quale saranno eseguiti diversi brani dell’ album “Solo di domenica“ nonché alcune cover significative per il gruppo. La line up vede, ad oggi, Giovanni “Nanni” Allegrini alla voce e chitarra acustica, Giacomo “Tito“ Pierotti alla chitarra acustica e cori, e Arminio Romei alla batteria.