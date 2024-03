Dodici milioni per i corsi d’acqua. Il Consorzio avvia i cantieri

“Siamo pronti a partire nelle prossime settimane con le prime opere di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, come prevede il Piano dell’attività di bonifica 2024 votato dall’assemblea nel mese di dicembre – premette il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – . In queste ore abbiamo approvato i vari progetti di fattibilità tecnica ed economica elaborati dagli uffici che prevedono sia interventi diretti da parte dell’ente consortile sia affidamenti a imprenditori agricoli, cooperative agricolo forestali e cooperative sociali che operano sul territorio. Parliamo di sfalci, pulizie, taglio della vegetazione e riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua attuando le buone pratiche di tutela della natura e dell’ecosistema che rientrano nel programma della manutenzione gentile”. I cantieri saranno affidati e realizzati entro il mese di maggio, quando dovrà partire la seconda fase dei piani di manutenzione ordinaria. Sono previste opere per circa 12 milioni di euro su tutto il comprensorio. Alcune opere saranno realizzate direttamente dal Consorzio altre in appalto.

Sul nostro territorio saranno spesi circa un milione e mezzo di euro di cui 1.48 circa sono dati in appalto, mentre i restanti saranno gestiti in amministrazione diretta. Un programma ripartito in diversi lotti esecutivi di cui 12 saranno affidati a imprenditori agricoli per l’importo complessivo di 371.008,75 pari a circa il 25% della spesa complessiva; altri 15 lotti sono destinati a Cooperative Agricolo-Forestali per l’importo complessivo di 489.508,62 (32,94% del totale); altri 3 lotti per le cooperative sociali, con una spesa di 45mila euro.

Si tratta di 30 lotti che in linea con le finalità e gli obiettivi del Consorzio, saranno assegnati tramite le convenzioni esistenti con soggetti del territorio. Al tempo stesso ci sono altri 12 lotti da affidare tramite gara d’appalto per una somma totale che supera i 580mila euro. Gli interventi definiti di manutenzione gentile riguarderanno Fiume Serchio, Canale Ozzeri, Torrente Guappero, Torrente Freddana.