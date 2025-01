Documenti originali e dipinti nella mostra di Pea

C’è tempo fino a domani per visitare la mostra bio-bibliografica “Enrico Pea scrittore d’eccezione“, allestita nella sala Tobino di Palazzo Ducale (cortile Carrara) a Lucca. L’orario di apertura è, come di consueto, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito. L’esposizione, inaugurata lo scorso 23 novembre, ha riscosso un notevole successo di pubblico, studenti compresi: circa 800 visitatori. Soddisfazione per gli organizzatori, l’Associazione Amici di Enrico Pea, e i curatori Giovanna Bellora, presidente dell’associazione e pronipote di Pea, e Marcello Ciccuto, professore ordinario di Letteratura Italiana alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. In mostra una vasta selezione di documenti inediti, carteggi originali, fotografie, libri e quadri d’autore, tutti provenienti dall’Archivio Pea-Bellora, che raccoglie materiali appartenuti direttamente allo scrittore.

Il percorso espositivo, realizzato da Lucia Maffei, tocca le tappe salienti della vita e della produzione letteraria di Pea.