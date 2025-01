Diversificazione. Un bando da 18,8 milioni

Ammontano a 18,8 milioni i contributi atti a favorire la diversificazione e la resilienza delle imprese agricole. Lo fa sapere Coldiretti Lucca affermando che la somma stanziata è per favorire la multifunzionalità delle imprese agricole nel territorio provinciale lucchese. Secondo l’associazione di categoria, i contributi serviranno ad aiutare gli imprenditori agricoli della Garfagnana così come della Piana e della Versilia ad ampliare il portafoglio di attività connesse come l’agriturismo, la trasformazione dei prodotti vegetali, la fattoria didattica, l’agricoltura sociale e la produzione di energia rinnovabile migliorando la loro resilienza e la loro redditività. Si tratta della proroga del bando della Regione Toscana sugli investimenti mirati alla diversificazione in attività non agricole nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027 per l’anno 2024.

Le domande potranno essere inoltrate fino al 28 febbraio 2025. Da sottolineare che in provincia di Lucca le imprese agricole che esercitano, a fianco della primaria attività agricola, già un’attività connessa, sono poco più di 400: l’agriturismo è la più diffusa con 223 aziende che offrono anche ospitalità, e spesso anche ristorazione tradizionale. Vediamo adesso la diversificazione delle aziende agricole in Lucchesia che ammontano a 2.300 unità. Di queste 224 sono imprese under 35, 712 imprese femminili e 130 imprese agricole condotte da straniere. Sono invece 15mila gli ettari di superficie agricola utilizzata SAU, di cui 8000 coltivati a seminativi. Capannori è il comune più agricolo della provincia con 650 aziende, al secondo posto c’è Lucca con 550 aziende.

M.G.