Diventare Crocerossine adesso si può. Partita la campagna di reclutamento

Se avete sempre sognato di diventare una Crocerossina, adesso è arrivata la vostra occasione. Ad aderire alla nuova campagna di reclutamento delle Allieve c’è infatti anche l’Ispettorato della Croce Rossa di Lucca che, ad anno nuovo, darà il via ad un nuovo corso per diventare Infermiere Volontarie. Ad annunciarlo è proprio l’Ispettrice di Lucca, Sorella Barbara Russo: “Le iscrizioni al nuovo corso sono già aperte. Le interessate potranno richiedere informazioni contattando i nostri uffici. Il Corpo delle Infermiere Volontarie – spiega l’Ispettrice – è la componente esclusivamente femminile della Croce Rossa Italiana, nonché un Corpo ausiliario delle Forze Armate. Dal 1908 siamo impegnate in compiti di assistenza sanitaria, non solo nei teatri di guerra ma anche in emergenze e missioni umanitarie. Svolgiamo inoltre attività di divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario sia alla popolazione che al personale militare”.

Il corso avrà una durata di due anni e comprende attività didattiche sia teoriche che pratiche nelle strutture ospedaliere. Requisiti: età tra 18 e 55 anni, diploma superiore, cittadinanza italiana e certificato di socia volontaria Cri (info a [email protected]).