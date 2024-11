Distanze più ridotte tra Ue e cittadino con lo sportello dedicato

La sala dell’Antica Armeria al piano terra di Palazzo Ducale in Cortile Carrara diventa sede del secondo Punto Europa della Provincia dopo quello inaugurato, a luglio, nella passeggiata di Viareggio. Con la mission di contribuire ad avvicinare l’Unione Europea ai cittadini e facilitare la loro partecipazione alle politiche dell’Ue, e nell’ambito di un incontro sulle nuove sfide tecnologiche, è stato aperto il Punto Europa alla presenza del dirigente della presidenza della Provincia e del settore politiche europee Paolo Benedetti, della responsabile dell’Ufficio Europa della Provincia Monica Lazzaroni, di Angelita Campriani di Europe Direct Siena, di Massimo Gaudina (Agenda per l’Innovazione) e di Alessia Rotolo project manager dell’Agenzia per la ricerca e la promozione europea. Il punto Europa di Lucca – che agisce come intermediario tra l’Ue e cittadini occupandosi di informazione e progetti – è aperto mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 17.