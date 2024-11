Disservizi di Trenitalia. L’attacco di Simonini: "Vogliamo spiegazioni"

Con una nota il capogruppo di minoranza e consigliere Comunale di Molazzana, oltre che dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Simone Simonini, interviene nuovamente sia un tema caldo e chiede una netta presa di posizione delle istituzioni presenti sul territorio per mitigare il clamoroso disservizio che Trenitalia sta cagionando a tutti i pendolari della tratta Aulla-Lucca-Pisa. Come spiega Simonini: "Il disservizio di ritardi e cancellazioni improvvise si verifica ormai in maniera stabile da circa una settimana. Non è possibile lasciare improvvisamente e quotidianamente al palo centinaia e centinaia di persone, tra cui studenti e lavoratori pendolari. Come ha avuto modo di raccontare dal vivo, serve una presa di posizione netta delle istituzioni con Regione Toscana e Trenitalia, per porre fine a questa incresciosa situazione".

"Attendiamo spiegazioni chiare da Trenitalia -prosegue -, perché non è sufficiente un semplice rimborso mensile del 20% sugli abbonamenti, in quanto il danno economico per chi alternativamente si sposta a Lucca o Pisa dalla Garfagnana in auto, con questo rimborso predisposto non va a coprire nemmeno i costi vivi e di ammortamento giornalieri. Per quello che mi concerne- conclude Simonini -, cercherò di predisporre una interrogazione parlamentare".

Fio. Co.