“Disagi per i pendolari della linea Lucca Firenze Baccelli si interessa?“

1“Fermo restando che è doveroso e utile fare lavori sulle linee ferroviarie, sarebbe però necessario puntare anche a limitare al minimo i disagi a chi, quotidianamente, deve servirsi della tratta Lucca-Firenze per recarsi al lavoro-afferma Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega-.Le persone sono costrette ad alzarsi presto al mattino per arrivare a Firenze per le 9. Ci chiediamo se la Regione, in primis l’assessore Baccelli che è, oltretutto, del luogo, sia a conoscenza di queste reiterate criticità e se pensi d’interloquire con Rfi“.