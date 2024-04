Diritti e testimonianze di persone Lgbt+. Perché succede che “le cose cambiano“

Da un bando della Fondazione Cassa di Risparmio su Welfare e Comunità, nasce “Le cose cambiano”, il progetto di Zefiro volto ad informare, formare, accogliere i bisogni e i racconti delle persone Lgbtqia+. Un tema che ancora in molti contesti è un tabú e spesso fonte di pregiudizio, se non discriminazione, quello dell’orientamento sessuale, ma che merita attenzione della comunità tutta soprattutto quando riguarda ragazzi, genitori e famiglie. Se ne parla domani nella sala Antica Armeria (Palazzo Ducale) alle ore 17 con la dottoressa Daniela Ciriello (nella foto), psicologa psicoterapeuta, formatrice a livello nazionale con lunghissima esperienza nella gestione delle tematiche specifiche legate all’orientamento sessuale. “Il pregiudizio viene da fuori – ci ricorda la Ciriello - ma viene anche da dentro. E può metterci i bastoni tra le ruote nella realizzazione dei nostri desideri”. L’incontro è dedicato agli adolescenti, ai genitori, operatori, insegnanti ma parla anche al pubblico più ampio. Il progetto è finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il patrocinio della Provincia, in collaborazione con Agedo Livorno. Intervengono la prof.ssa Maria Pia Mencacci della Fondazione CariLucca e Maria Teresa Leone, delegata alle Pari Opportunità per la Provincia.