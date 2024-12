Diretta da Cosmi la “Misa a Buenos Aires” in versione integrale

L’appuntamento è per domenica alle 18 nella Chiesa di San Francesco dove verrà eseguita la “Misa a Buenos Aires” Misatango, composizione del musicista argentino Martìn Palmeri. L’evento viene proposto da “Cori in Concerto” giunto quest’anno alla XIV° edizione. L’ingresso al concerto sarà gratuito, previa

prenotazione sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire da oggi stesso alle ore 12, oppure presentarsi direttamente alla Chiesa. L’esecuzione della Misatango sarà diretta dal Maestro Gianfranco Cosmi che ha curato personalmente la preparazione dei cori presenti, unitamente all’insieme strumentale composto da Archi, Pianoforte e Bandoneon (tipico strumento argentino). Pertanto una esecuzione che si presenta a Lucca per la prima volta nella sua versione integrale. Il Gruppo Corale Lucchese che organizza l’evento ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno e invita la cittadinanza a partecipare a questa particolare e interessante manifestazione. Composta nel 1996 la Misatango ha riscosso da subito un crescente successo sia in America che in Europa. “L’intima ispirazione risulta essere un perfetto connubio di tradizione e innovazione, dove i sei canti dell’Ordinarium Missae vengono trattati con ritmo sincopato del Tango stimolando nell’ascoltatore autentico stupore“. Mezzo soprano Olympia Etherington, bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi, pianoforte Massimo Salotti, violini Fabio Ditto, Carlo Alberto Valenti, Francesco di Cuonzo, Chiara Bosco. Alla viola Cecilia Cosmi, al violoncello Rachele Nucci, al contrabbasso Vittorio Fioramonti, introduce Vania della Bidia. I cori partecipanti saranno Il Gruppo vocale lucchese, Insieme Vocale Nova Harmonia, Stereotipi, Coro Cit.