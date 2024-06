“Digit Ambiente“. Per social consapevoli

Digit Ambiente, un uso consapevole dei social. Si è chiuso a Porcari il progetto che ha visto gli studenti della media "Pea" e della scuola superiore "Benedetti", reporter sul territorio. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione "Riaccendi il sorriso", che ha ricevuto il sostegno del Comune di Porcari e della Regione Toscana attraverso il programma Giovanisì. I ragazzi anno immortalato paesaggi, architetture e beni storici, ma anche piatti tipici, mestieri e manifestazioni popolari, realizzando con originalità foto, video, storie e reel dedicati alla scoperta delle bellezze del territorio di Porcari. Sono i ragazzi e le ragazze della scuola media Enrico Pea e dell’Itet Benedetti che hanno partecipato al concorso Digit-Ambiente per un uso consapevole degli smartphone e delle app di social network e che all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, sono stati premiati per il lavoro svolto. Presenti l’assessora alla scuola e alla cultura Eleonora Lamandini e l’assessore alle politiche sociali Michele Adorni hanno portato i saluti del Comune di Porcari; per la Regione Toscana c’erano la consigliera Valentina Mercanti e Bernard Dika, portavoce del presidente e coordinatore di Giovanisì. Presente anche la Questura di Lucca con Massimo Sodini, sostituto commissario e responsabile dell’ufficio minori.

"In un mondo sempre più connesso, dove i giovani navigano quotidianamente tra le onde digitali – spiega la dottoressa Rosaria Sommariva presidente dell’associazione Riaccendi il sorriso, – abbiamo voluto creare un’occasione, col progetto Digit-Ambiente, per sensibilizzare la comunità studentesca sui modi corretti di approcciarsi alle nuove tecnologie".

Ma.Ste.