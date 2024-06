’Diffamazione 2.0’. Un seminario sui rischi del web

La sezione AIGA di Lucca organizza lunedì 24 giugno un’iniziativa volta ad approfondire e sensibilizzare le persone sull’uso corretto degli strumenti informatici, che ci accompagnano nella vita quotidiana e che possono rivelarsi molto pericolosi, se utilizzati senza le dovute accortezze. Infatti, un uso distorto o troppo avventato degli strumenti informatici, e in particolar modo dei social, favorisce la consumazione di reati che sempre di più affollano le aule penali. L’incontro dal titolo “Diffamazione 2.0. – la tutela della reputazione nel mondo digitale” si terrà a partire dalle ore 15 al Real Collegio nella Sala del Capitolo e vedrà l’intervento del Sostituto Procuratore dott. Vito Bertoni, dell’ispettore Franco Bozzi, sostituto commissario della Polizia di Stato, nonché del Vice Questore aggiunto della Polizia Postale, dott. Francesco Verduci.

Saranno affrontati e discussi casi pratici, affrontando sia gli aspetti pratici che quelli giuridici, dalle indagini agli aspetti tecnici delle investigazioni. La discussione sarà moderata dagli avvocati Alessandra Severi e Zakaria Sichi, del direttivo Aiga Lucca. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito, grazie alla collaborazione con il Comune e al patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, che ha accreditato l’iniziativa anche per la formazione degli avvocati.

“Si tratta di un evento formativo e informativo di sicuro interesse sia per i colleghi avvocati che per la cittadinanza. Non capita tutti i giorni di poterci confrontare direttamente con gli investigatori e con la Procura, seduti allo stesso tavolo, su un tema di così stretta attualità. Ringrazio per questo tutti i relatori per aver accolto con entusiasmo il nostro invito e i colleghi del direttivo, che hanno lavorato con dedizione a questa importante iniziativa”. Così il presidente dell’associazione giovani avvocati lucchesi Alessio Stefanini.