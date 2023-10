“Difendere Lucca“: raccolta alimentare per le famiglie 2Difendere Lucca organizza domani 7 ottobre una raccolta alimentare gratuita per sostenere le famiglie lucchesi in difficoltà. Generi a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale e alimenti per i bambini saranno raccolti dalle 15 alle 17 in via Pisana 25, a Sant'Anna.